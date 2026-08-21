Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan El-Şeybani, Pakistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yerel basına açıklamalarda bulundu. İki ülke arasındaki tarihsel bağlara ve 1.000 kilometreden fazla olan ortak sınıra dikkat çeken El-Şeybani, Türkiye'yi Suriye'nin yeniden imar sürecinde "kilit ortak" olarak tanımladı.

Bu ayın başlarında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na değinen El-Şeybani, Suriye'nin bu konudaki seçeneklerini incelediğini belirtti.

"Mekke Anlaşması'na gelince, diğer tüm ülkeler gibi biz de bu anlaşmayı gözlemledik ve Pakistan, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin bölgede çok önemli ülkeler olduğunu anlıyoruz. Tabii ki seçeneklerimizi inceliyoruz. Bu ittifaka katılıp katılmama konusunda şu anda bir kararımız yok. Bu, geleceğe bırakılacak bir konu" ifadelerini kullanan Bakan, kararın ileriki bir aşamada verileceğini kaydetti.

İRAN YAPTIKLARINI KABUL ETMELİ

İran ile olası temaslara da değinen El-Şeybani Tahran'ın öncelikle Suriye halkına yaptıklarını kabul etmesi gerektiğini vurguladı.

Pakistan'ın ABD ile İran arasındaki diyalog sürecindeki rolünü öven el-Şeybani, buna karşın İslamabad'ın henüz Suriye ile İran arasında bir arabuluculuk teklifinde bulunmadığını aktardı.

Pakistan ziyaretini "başarılı" olarak nitelendiren El-Şeybani, tarafların ortak bakanlık komisyonunu yeniden kurma, doğrudan uçuşları sürdürme, bir iş konseyi oluşturma ve bir yatırım forumu düzenleme konusunda anlaştığını bildirdi.

İki ülkenin benzer görüşleri paylaştığını ve ikili ilişkileri en üst düzeye çıkarmak istediklerini belirten El-Şeybani, Suriye'nin Pakistan'daki diplomatik temsil düzeyini büyükelçilik seviyesine çıkaracağını açıkladı.

AFGANİSTAN VURGUSU

Pakistan ve Afganistan arasındaki gerilime de temas eden El-Şeybani, her iki tarafa da sorunlarını diyalog yoluyla çözme çağrısında bulundu.

El-Şeybani, "Afganistan'a, kendi topraklarından komşu ülkelere, özellikle de Pakistan'a yönelik herhangi bir tehdide veya terör saldırısına izin vermemesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İsrail ile ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan El-Şeybani, herhangi bir stratejik anlaşmayı konuşmak için henüz "çok erken" olduğunu, Suriye'nin en önemli önceliğinin İsrail saldırılarının sona ermesi olduğunu ifade etti.

"Suriye egemen bir devlettir" diyen El-Şeybani, İsrail'in Şam'ın ittifaklarını veya ortaklıklarını dikte etmemesi gerektiğini vurguladı.

Suriye Dışişleri Bakanı, ülkesinin yeni dış politikasının yeniden imar, ekonomik iş birliği ve bölgesel ile uluslararası ortaklarla ilişkileri güçlendirmeye odaklanacağını sözlerine ekledi.