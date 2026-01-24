SDG ve Suriye Hükümeti arasındaki ateşkes bir ay boyunca uzatıldığı iddia edildi. Normalde 4 gün süren ateşkes son saatlerine girerken AFP'ye konuşan kaynaklara göre ateşkes bir ay uzatıldığını öne sürdü.

Ancak Suriye Dışişleri Bakanlığı ateşkesin uzatıldığına dair iddiaları yalanladı. Bakanlıktan bir kaynak, Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG ile belirlenen sürenin uzatıldığı yönünde dolaşıma sokulan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu yönde aktarılan iddiaların aslı yoktur." ifadelerini kullandı.

AFP'ye konuşan müzakerelere yakın bir Kürt kaynak AFP'ye, ateşkesin “her iki tarafı da tatmin edecek bir siyasi çözüme ulaşılana kadar” uzatılacağını söylemişti. Bu iddia net bir şekilde yalanlandı.

SyriaTV, "Şam ile SDG arasında varılan daha geniş kapsamlı anlaşma kapsamında, birkaç gündür ateşkesin uygulanmakta olduğunu" vurguladı.

IŞİD'Lİ MAHKUMLAR SURİYE'DEN ÇIKARTILIYOR

Ateşkesin uzaması konuşmaları, Al-Hol ve Aktan hapishanelerindeki IŞİD'li mahkumların Irak'a götürülmesi için öne çıkıyor.

Batılı diplomatlar, IŞİD'li mahkumların kaçmasından dolayı SDG'yi sorumlu tutuyor ve koyu IŞİD'li teröristlerin kaçmasını istemiyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da NTV'ye verdiği röportajda ateşkesin uzayabileceğini söylemiş ve petrol sahalarının ve IŞİD hapishanelerinin güvenli bir şekilde devredilmesinin önemini vurgulamıştı.