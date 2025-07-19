ABD ve Türkiye'nin diplomatik müdahalesi ardından Arap aşiretlerinin Suriye'nin doğusundaki Dürzilere saldırısı durdu.

Dürzi milislerin çatı kuruluşu Süveyda Askeri Konseyi ve Arap Bedevi aşiretleri arasında ateşkes ilan edildi.

Suriye İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye hükümet güçlerine gelecek 24 saat boyunca saldırmayacağı taahhüdü ile güvenliği sağlamakl için Süveyda'ya konuşlanacağını duyurdu.

Suriye günlerce süren ve binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği ağır muharabelere şimdilik ara verildi. Ancak bölgede çatışmalar devam ediyor.

DÜRZİLER KUTLAMA YAPTI

Suriye İçişleri Bakanlığı, ateşkes duyurduğu yazılı açıklamasında "ateşkesin ihlali, egemenliğin ihlali" olarak kabul edeceklerini açıkça bildirdi.

Ancak Süveyda bölgesinde küçük çaplı çatışmalar devam ediyor. Arap Bedevi aşiretleri büyük oranda geri çekilmiş olsa da Süveyda kırsalında silah sesleri hala duyuluyor.

Buna rağmen Süveyda'daki Dürziler "zafer" olarak tanımladıkları son gelişmeleri kutladı.

KORİDOR GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

Bu esnada Dürzi Lider Hikmet El Hicri, doğu Suriye'de YPG'ye bağlı SDG'nin varlığını sürdürdüğü bölgeyle aralarında "insani bir koridor" kurulması gerektiğini bir kez daha dile getirdi.

SDG ise bu çağrılara ilk kez yanıt verdi. Örgüt konseyinden gelen açıklamada "Şeyh Hikmet el-Hacri'nin işgal altındaki Suriye'nin kuzeyine ve doğusuna doğru bir insani yardım koridoru açılması yönündeki çağrısına yanıt vereceğiz" ifadelerine yer verildi.

SDG ve Dürziler arasında kurulması öngörülen koridor, Türkiye'nin bölgede en istemediği gelişme olarak görülüyor.

Böyle bir koridor Dürzi milisleri, SDG'yi ve İsrail'i birbirinbe bağlayarak bir ikmal ağı oluşturuyor.