İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki ve başkent Şam çevresindeki askeri üsleri ve komuta merkezlerini hedef alan hava saldırıları düzenledi.
Salı gecesi gerçekleşen saldırılarda İsrail savaş uçakları, Şam’ın yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Kisveh kasabasını ve ülkenin güneyindeki Dera ilini vurdu. Bölge sakinleri ve Suriye devlet televizyonu saldırıları doğruladı.
İsrail ordusu, “Suriye’nin güneyinde askeri hedefler, komuta merkezleri ve silah depolarını vurduk” açıklamasında bulundu ancak tam konum bilgisi paylaşmadı.
Şam’daki görgü tanıkları, başkentin üzerinden alçak uçuş yapan savaş uçaklarının seslerini duyduklarını ve peş peşe patlamalar meydana geldiğini aktardı.
İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz’ın sözcüsü, “Hava Kuvvetleri, Suriye’nin güneyinde yeni belirlediğimiz politikamız çerçevesinde güçlü saldırılar gerçekleştiriyor. Mesajımız net: Suriye’nin güneyinin, Lübnan’ın güneyine dönüşmesine izin vermeyeceğiz” dedi.
Sözcü ayrıca, “Suriye rejim güçleri ve ülkedeki terör örgütlerinin güvenlik bölgesinde yapılanmasına ateşle karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.
KINAMADAN HEMEN SONRA BOMBARDIMAN BAŞLADI
Bu bombardıman, Suriye’nin İsrail’in güneydeki askeri varlığını kınamasının hemen ardından geldi. Suriye’de geçtiğimiz aralık ayında Devlet Başkanı Beşar Esad’ın devrilmesinden sonra yeni hükümetin düzenlediği ulusal diyalog zirvesinin kapanış bildirgesinde, İsrail’in Suriye’nin güneyinden çekilmesi talep edilmişti.
İsrail, Esad’ın düşüşünden sonra Birleşmiş Milletler denetimindeki silahtan arındırılmış bölgeye asker konuşlandırmıştı. Bu hamle, 1974’te Suriye ile imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal etmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazar günü yaptığı açıklamada, “Suriye’nin güneyinin askerden arındırılması gerekiyor. Yeni Suriye ordusunun Şam’ın güneyine ilerlemesine izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Filistinli Hamas hareketi saldırıları sert bir dille kınayarak, bunları “Suriye’nin egemenliğine açık bir saldırı ve İsrail’in Arap uluslarına yönelik saldırganlığının devamı” olarak nitelendirdi.