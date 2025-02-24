İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki varlığını süresiz olarak sürdüreceğini belirterek, Suriye’nin yeni ordusunun ya da Şam’ın Heyet Tahrir el-Şam’a bağlı aktif militan grupların güneyine girmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Netanyahu’nun Pazar günü askeri bir mezuniyet töreninde yaptığı açıklamalar, Şam’daki yeni yönetimin yıllarca süren iç savaşın ardından kontrolü sağlamaya çalıştığı bir dönemde, İsrail’in Suriye’nin güneyindeki etkisine dair yeni endişeler yarattı.

Netanyahu, “Şunu bilin, HTŞ güçlerinin ya da yeni Suriye ordusunun Şam’ın güneyine girmesine izin vermeyeceğiz” diyerek , yeni Suriye yönetimine ve militan gruplara meydan okudu.

Netanyahu, “Kuneytra, Dera ve Süveyda vilayetlerinde yeni rejime bağlı güçlerin tamamen silahsızlandırılmasını talep ediyoruz. Aynı şekilde, Suriye’nin güneyindeki Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide göz yummayacağız” dedi.

YENİ KURULAN DÜRZİ MİLİTAN GRUBU, SDG'Yİ DESTEKLİYOR

Bu esnada Güney Suriye'nin Süveyde bölgesinde, özellikle Durzi militanların oluşturduğu belirtilen "Süveyde Askeri Konseyi" adında, terör örgütü YPG/PKK'ya bağlı Suriye Demokratik Güçlerine bağlı olduğu belirtilen bir silahlı grup, kuruluşunu duyurdu.

Ahmet Şaraa'nın merkezi yönetimini reddeden Süveyde Askeri Konseyi, Güney Suriye'de "özerk, laik ve demokratik bir hükümet" kuracaklarını bildirdi. Bu hususta "bölgesel ve uluslararası güçlerle işbirliği yapacaklarını da" duyurdu.

Bu açıklamalardan saatler sonra yerel kaynaklar, asker taşıyan İsrail zırhlı araçları Dera'da görüldüğünü aktardı. Paylaşılan videolarda İsrail ve Durzi bayrakları dalgalandırılan zırhlı araçlar görüntülendi.

Yerel kaynaklar, İsrail askerlerinin Dera şehri ve şehrin çevresinde varlık gösterdiğini ve belli bölgelerde konuşlandığını aktardı, ancak bir çatışma yaşandığı aktarılmadı.

Bu esnada Şam'ın güneyinde yaşayan Suriyeliler, Kuneytra'da Netanyahu'nun açıklamalarını protesto etti. Sokağa dökülen halk, yeni Suriye bayrakları açarak tepki gösterdi.

İSRAİL, YENİ ÖRGÜTE YARDIM EDECEĞİNİN SİNYALİNİ VERDİ

Netanyahu’nun hükümeti, kuzeyde sınır bölgelerine yakın yaşayan İsraillilerin güvenliğini sağlama konusunda baskı altındayken, Katz İsrail’in bölgedeki “dost nüfuslarla” bağlarını güçlendireceğini söyledi.

Bu gruplar arasında hem Suriye’nin güneyinde hem de İsrail’in kontrolündeki Golan Tepeleri’nde yaşayan Dürziler öne çıkıyor.

Netanyahu, “Suriye’nin güneyindeki Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide göz yummayacağız” derken, Katz daha geniş bir çerçevede İsrail güçlerinin “güvenlik bölgesinde ve Şam’a kadar olan güney Suriye’de düşman güçlerin varlık göstermesine izin vermeyeceğini” ve “her türlü tehdide karşı harekete geçeceklerini” söyledi.

Suriye makamlarından bu gelişmelere hemen bir yanıt gelmezken, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, İsrail güçlerinin Suriye’nin güneyinde Hermon Dağı’nda ve bir tampon bölgede süresiz olarak kalacağını söyledi.

Katz, “insanlarımızı korumak ve herhangi bir tehdidi bertaraf etmek için orada olacağız” dedi ve İsrail’in dağda iki, tampon bölgede ise yedi askeri nokta olmak üzere toplamda 9 askeri tesis kurduğunu duyurdu.

Esad rejiminin Aralık ayında çökmesinin ardından İsrail, 1974 ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulmuş, BM denetimindeki tampon bölgeyi ele geçirdi. Suriye’nin yeni yönetimi ve BM yetkilileri, İsrail’in bölgeden çekilmesini talep etti.