Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra da katıldı.

Türkiye'nin dış politika yaklaşımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fidan, "AK Parti hükümetlerinin dış politika tarihi; istikrar, güven oluşturma ve barışı getirme tarihidir. Türkiye büyüdükçe kendi bölgesinde oynadığı istikrarlaştırıcı rol daha da etkili hale gelmiştir" dedi.

Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerden önemli dersler çıkardıklarını belirten Fidan, bu doğrultuda bir vizyon ortaya koyduklarını ve diğer paydaşların da bu vizyonda yer almasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

"GÜVENLİK OLMAZSA İSTİKRAR OLMAZ"

Mekke Savunma İttifakı'nın bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu belirten Fidan, Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin iş birliğine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin İslam dünyasının farklı etnisitelerinden, farklı coğrafyalarından ve büyük kabiliyetleriyle bir araya gelen bu büyük ülkelerin ortaya koyduğu birlik açıkçası şunu ifade ediyor, biz kendi stratejik havzamızın, coğrafyamızın artık sorunlarını sahipleneceğiz. Bu sorunların başında gelen en büyük sorun biliyorsunuz güvenlik sorunu oluyor. Güvenlik olmadığı zaman istikrarı da inşa etmeniz kolay olmuyor."

Bölgedeki güvenlik sorunlarının çözümünde dış güçlerin rolüne ilişkin de konuşan Fidan, dışarıdan bir hegemonun veya başka bir ülke grubunun bölgeye gelerek güvenlik sorunlarını çözmesinin artık uygun ve geçerli bir yöntem olmadığını düşündüklerini söyledi.

Fidan, "Bizim bu kapasiteyi geliştirmemiz, bu iradeyi ortaya koymamız ve bu sorumluluğu almamız gerekiyor. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bunun öncülüğünü yapıyor. Şu anda bunun kurumsallaşması söz konusu" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN KOMŞULARIYLA BARIŞ İÇİNDE YAŞAMASINI İSTİYORUZ"

"Bölgede barış isteyen diğer ülkeleri aramızda görmekten memnuniyet duyacağız" diyen Fidan, "Suriye, bölgede gerçekten istikrara, kalkınmaya, terörle mücadeleye büyük katkı yapan bir ülke oldu. Türkiye olarak Suriye'nin refaha ve huzura sahip olmasını, komşularıyla barış içinde yaşamasını istiyoruz" şeklinde konuştu.