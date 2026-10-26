Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara döneminde hazırlanan ilk okul ders kitapları niteliğindeki 2025–26 eğitim yılı kitaplarında, Osmanlı yönetimine karşı yürütülen Arap Ayaklanması'nın öğretilme biçimi yeniden yazıldı.

Yeni basımda "Büyük Arap İsyanı" ifadesi müfredattan çıkarılırken, geçmiş dönemde yer alan Türk karşıtı dilin yumuşatıldığı belirlendi.

'OSMANLI' VURGUSU

2017–18 Esad dönemindeki ders kitaplarında Şerif Hüseyin liderliğinde gerçekleşen 1916–1918 Büyük Arap İsyanı'nın amacının "Arap topraklarını Osmanlı işgalinden ve İttihatçı Türklerin yönetiminden kurtarmak" olduğu ifade ediliyordu.

2025–26 dönemine ait yeni baskıda ise söz konusu süreç "Hüseyin bin Ali'nin isyan hareketi" olarak nitelendirilirken, bu hareketin hedefi "Arap topraklarını Osmanlı Devleti'nden koparmak" şeklinde açıklandı.

OSMANLI DÖNEMİ HAKKINDA 'İSYAN' DEĞİŞİMİ

Dikkat çeken değişimlerden biri de Osmanlı yönetimine bakış oldu. Daha önceki müfredatta Osmanlı'nın Suriye üzerindeki hakimiyeti 'Osmanlı işgali' olarak tanımlanırken Şara döneminde bu ifade değişti.

Yeni ünitelerde Suriye'nin bu dönemi 'Osmanlı yönetimi dönemi' olarak tanımlandı.

"Osmanlı işgaline karşı bağımsızlık hareketi" ifadesi "Osmanlı yönetimine karşı isyanlar" olarak değiştirildi.

"Arap Uyanışı" hareketi hakkındaki bölümün ise "Araplar'ın milli uyanışı bahanesi" açıklamasıyla değişimi dikkat çekti.

TÜRKLER HAKKINDAKİ İFADE KALDIRILDI

Ders kitaplarındaki içerik değişimi, bölgedeki savaşa dair kullanılan cümlelere de yansıdı.

Eski ders kitabında Doğu'daki savaşın "halkları Türklerin haksızlıklarından kurtarmak" amacıyla yapıldığı söylenirken, yeni baskıda bu mücadelenin hedefi doğrudan "Osmanlıları bölgeden çıkarmak" ifadesiyle aktarıldı.