Suriye’nin kuzeyinde Nevruz kutlamaları sırasında yaşanan gelişmeler, bazı bölgelerde gerilimi artırdı. Halep’e bağlı Aynularab ile Haseke’ye bağlı Kamışlı’da Suriye bayraklarının indirilmesi, bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

İddiaya göre, kutlamalar sırasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı açılmasıyla başlayan tartışmalar, özellikle Afrin’de gün içinde devam eden etkinliklerde yer yer arbedeye dönüştü. Bölge sakinleri ile farklı gruplar arasında yaşanan gerginlikler güvenlik endişelerini artırdı.

Kamışlı’da ise Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı birimlerin kullandığı bir binanın, YPG yanlısı olduğu öne sürülen gruplar tarafından basıldığı ve bina önündeki araçlara zarar verildiği bildirildi.

Yaşanan olaylar sonrası Halep Valiliği İç Güvenlik Şefi Muhammed Abdülgani yazılı bir açıklama yaptı. Abdülgani, devletin sembollerine yönelik müdahalelere tepki göstererek, “Bayrak kırmızı çizgimizdir” ifadesini kullandı.

Açıklamada ayrıca sivillere yönelik herhangi bir saldırıya müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanırken, bölgede yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.