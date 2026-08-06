Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı bilgilere göre, patlama Şam'ın Ceramana Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüse önceden yerleştirildiği belirtilen el yapımı patlayıcının patlamasıyla bölgede büyük hasar oluştu.
13 KİŞİ YARALANDI
Olayın ardından bölgeye sevk edilen sivil savunma ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin de yaralandığı belirlendi.
YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI
Suriye Sağlık Bakanlığı ise patlamanın ardından çevredeki hastanelerde hazırlıkların artırıldığını ve yaralıların tedavi altına alındığını açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.