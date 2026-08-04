Askeri kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Irak sınır hattında görev yapan birliklerde teyakkuz seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Özellikle stratejik konumdaki Deyr ez-Zor bölgesinde hareketlilik dikkat çekerken, birliklerin hazırlıklarını artırdığı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Stratejik öneme sahip Deyr ez-Zor ve çevresinde alınan bu üst düzey tedbirlerin gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak askeri hareketliliğin yaşandığı bölge, son dönemde güvenlik risklerinin ve yerel gerilimlerin sıkça tırmandığı kritik bir hat olarak öne çıkıyor.

ORDU SINIRDA TEYAKKUZ HALİNDE

Uzmanlar, alınan bu acil kararın Irak sınır hattındaki olası olumsuz gelişmelere, bölgedeki silahlı grupların hareketliliğine veya sınır güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı bir savunma adımı olabileceğini değerlendiriyor. Ordu birliklerinin sınır boyunca teyakkuz hali devam ediyor.