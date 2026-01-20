Suriye'de Şam yönetiminin terör örgütü SDG'ye karşı ilerleyişi sürüyor.
Sırrin'den kuzeydeki Ayn el-Arab ilçesi yönüne ilerleyen ordu, Karakozak köyünün bulunduğu mevkiyi çevirdi.
Bölge, Şam yönetimi ile örgüt arasında 20.00'de yürürlüğe giren ateşkesten hemen önce 19.00 sularında Suriye ordusunun hakimiyetine girdi.
ARAZİNİN İÇİNE HENÜZ GİRİLEMEDİ
Terör örgütünün köprü çevresi ve Süleymah Şah Türbesi arazisini yoğun şekilde mayınlamış olması nedeniyle arazinin içine henüz girilemedi.
Bölge, mayın ve diğer patlayıcıların temizlenmesinden sonra güvenli hale gelecek.