SANA'nın haberine göre, komitenin, operasyonlar sırasında komutanlık talimatlarına uyulup uyulmadığını titizlikle inceleyeceği, ihlal tespit edilen durumlarda sorumluların askeri mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

Savunma Bakanlığından bir kaynak, "Bakanlık olarak, tüm askeri operasyonlarımızın uluslararası hukuk ve insan haklarına uygun olarak yürütülmesine büyük önem veriyoruz. Bu komite, olası ihlallerin tespiti ve soruşturulması konusunda önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

Komitenin, operasyonlar sırasında sivillerin korunması, gereksiz güç kullanımının önlenmesi ve askeri etik kurallarına uyulması gibi konuları da inceleyeceği, ardından çalışmaların sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye güvenlik güçleri, devrik lider Beşar Esad’a sadık kalan ve kendilerini "Sahil Kalkanı Tugayı" olarak tanıtan milislerle son üç gündür şiddetli çatışmalara girdi. Bölgeden gelen bilgilere göre yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden Rami Abdulrahman Cumartesi günü Reuters'a yaptığı açıklamada, Suriye güvenlik güçleri ve onlara bağlı silahlı kişilerin son iki gün içinde büyük çoğunluğu Alevi azınlığa mensup 340'tan fazla sivili öldürdüğünü söyledi.