Reuters’ın aktardığına göre, Suriye geçici yönetimi ile SDG arasında önemli bir toplantı yapıldı. Suriye yönetimini Devlet Başkanı Ahmed el-Şaraa, SDG’yi ise Mazlum Abdi temsil etti.

Sana'da yayımlanan habere göre, taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyon gibi önemli konuları kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardı. Anlaşmada toplamda 8 madde bulunduğu da belirtildi.

8 MADDELİK ANLAŞMA

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye geçici yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki anlaşmayı olumlu bir şekilde değerlendirdiğini ifade etti.

Rubio, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Rubio, şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Suriye Demokratik Güçleri ile Suriye Geçici Yönetimi arasında yakın zamanda duyurulan, kuzeydoğuyu birleşik bir Suriye'ye entegre etmek için yapılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, daha fazla çatışmayı önlemek için en iyi yol olarak güvenilir, mezhepçi olmayan bir yönetim sergileyen siyasi geçişi desteklediğini bir kez daha teyit eder."