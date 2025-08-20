Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen dondurulmuş piliçlerin ülkeye girişini süresiz olarak yasakladı. 15 Ağustos’ta yürürlüğe giren karar, Suriyeli yerli üreticiyi koruma ve gıda güvenliğini sağlama gerekçesiyle alındı.

Tarımdanhaber.com‘un haberine göre, yasak yalnızca piliç ürünlerini değil; domates, üzüm, yumurta, tavuk, elma, patates, incir, kiraz ve biber gibi toplam 20 tarım ve kümes hayvancılığı ürününü de kapsıyor.

Yeni karar, Suriye’nin 1 Haziran 2025’te aldığı ve domates, salatalık, havuç, karpuz, kabak, patlıcan, fasulye ile soğan ithalatını durduran düzenlemenin kapsamını genişletmiş oldu. Özellikle Hama bölgesindeki tavuk üreticilerinin düşük fiyatlar nedeniyle yaşadığı sıkıntılar, yasak kararının arkasındaki etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Şam Ticaret Müşavirliği, Türkiye’den Suriye’ye tarım ve hayvansal ürün ihracatı yapan firmalara, bu yeni düzenlemeyi dikkate almaları ve ticari planlarını yeniden gözden geçirmeleri konusunda uyarıda bulundu.

İKİ ÜLKENİN TİCARETİ ETKİLENECEK

Uzmanlara göre bu karar Türkiye açısından, ihracat kayıpları ve iç piyasada arz fazlası nedeniyle fiyat baskısını artırabilir. Özellikle piliç ve yumurta üreticilerinin alternatif pazar arayışına girmesi gerekecek. Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bu noktada kritik birer hedef olabilir. Ayrıca, Suriye’nin Türkiye yerine Mısır, İran veya Lübnan gibi ülkelerden ürün tedarik etme ihtimali gündeme gelirse bu durum Türkiye’nin Ortadoğu’daki pazar payını zayıflatabilir. Uzmanlara göre bu gelişme, Suriye’nin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda politik bir mesaj niteliği de taşıyor.