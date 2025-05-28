Avrupa Birliği Konseyi Çarşamba günü Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımların kaldırılması kararını resmileştiren yasal düzenlemeleri kabul etti.

AB dışişleri bakanları geçen hafta yaptırımların kaldırılması konusunda mutabakata varmıştı.

Bundan hemen önce de ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şaraa ile ilk kez el sıkışmıştı.

Bu görüşmenin "bölgedeki müttefiklerinin özel isteği" olduğunu söylemişti. Daha sonra Trump, Suriye'ye olan yaptırımların kaldırılacağını, ülkenin "bir şansa ihtiyacı olduğunu" söylemişti.

Art arda gelen bu gelişmeler, Türkiye'nin desteklediği yeni Suriye rejimi için ilaç gibi oldu. Bu gelişmelerin nedeni ise, arka planda devam etmekte olan İsrail - Suriye - Türkiye görüşmeleri olabilir.

TÜRKİYE - SURİYE - İSRAİL ÜÇLÜ MASASI

İsrail devlet televizyonu Kanal 11'e göre Türkiye, 8 Mayıs Perşembe günü Suriye ve İsrail'li heyetlerle birlikte Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de masaya oturdu.

Bu görüşmelerinde sonunda taraflar, karşılıklı güvenlik çerçevesinde Suriye'de istikrarın sağlanması ve güvenlik bazında üçlü iletişime devam edilmesi konusunda mutabık oldu.

Tam bir hafta önce ise Middle East Eye'dan Ragıp Soylu'nun haberine göre İsrail ve Türkiye, Suriye'de bir çatışma yaşamamak için bir acil durum hattı kurdu.

Bu hattın temel amacı, Suriye'de olabilecek herhangi bir askeri yanlış anlaşılmayı önlemek ve çatışmaları başlamadan bitirmek.

Bugün ise Suriye, İsrail'le yüzyüze, ikili görüşmelere başladı. Görüşmelerin amacının Suriye'deki İsrail saldırılarını durdurmak ve çatışmasızlığı sağlamak olduğu belirtildi.

Bu haberlerden kısa süre sonra Avrupa ve ABD, Suriye'ye yapılan yaptırımların kaldırılacağını duyurdu. Üç ülkenin masaya oturması, Suriye'de ekonomik refahın önünü açtı.