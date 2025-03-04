Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin güneydoğu kesimlerinde etkili olması beklenen yoğun toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı. Suriye üzerinden giriş yapacak toz kütlesinin, 3 gün boyunca bölgede etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu durumun hava kalitesini düşürebileceğini ve sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor.

Hava Sıcaklıkları Artıyor

Özellikle Adana ve çevresinde sıcaklıkların 27 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgarın Marmara’nın güneybatısı ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Toz Taşınımı ve Çığ Tehlikesi Uyarısı

Meteoroloji, toz taşınımının özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yoğun olabileceğini belirterek, solunum yolu hastalığı olanların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Öte yandan, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü nedeniyle çığ riskinin bulunduğu ifade edilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölgenin güneybatısında rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ege: Parçalı ve az bulutlu. Kıyı kesimlerinde rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Akdeniz: Parçalı bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz’de yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeyinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Bölge genelinde toz taşınımı etkili olacak.

Meteoroloji yetkilileri, özellikle kronik solunum rahatsızlığı bulunan kişilerin dışarı çıkarken maske takmalarını öneriyor.