Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinden Freiderike Böge'nin haberine göre ülkelerine dönen Suriyeli mülteciler, Türkiye'ye dönmek istiyor.

Böge'nin konuştuğu Suriyelilere göre ülkelerine dönen mülteciler, Türkiye'de yaşadıkları zorlukları yeni Suriye yapısına göre çok daha kolay buluyor.

Türkiye'den yüksek kiralar sebebiyle ayrılan birçok Suriyeli, ülkelerine döndüklerinde elektrik, su ve internet olmadan yaşamak durumunda kalıyor.

Türkiye'den Suriye'ye dönen mülteciler, arkadaşlarını arayarak mültecileri Türkiye'de kalmaları yönünde uyarıyor. Suriyeliler, mülteci olarak kalsalar da Suriye'ye dönmek istemiyor.

DÖNENLERİN SAYISI HER GÜN AZALIYOR

Böge'ye göre bu bulgular, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'nin sözleriyle örtüşüyor.

Grandi, bu hafta Şam'da, Suriye'deki insani durumun hızla iyileşmemesi halinde, komşu ülkelerden geri dönen 1,2 milyon kişinin çoğunun tekrar mülteci olarak yaşadıkları ülkelere geri dönebileceklerini öngördü.

Grandi, “Acil küresel destek sağlanmazsa, bu umut penceresi kapanacak” diye uyardı. İlk aylarda Suriye'ye her gün 4 bin ila 5 bin Suriyeli dönerken, şimdi bu sayı binden az.

SURİYELİYE SURİYE, TÜRKİYE'DEN BETER

Türkiye'de yaşama alışan Suriyelilerin terk derdi elektrik ve su da değil. Arapça harflere alışmayan çocuklar Suriye'deki okullarda yazı yazmakta zorluk çekiyor.

Bununla birlikte düşük maaşlar ve savaştan sonra azalmayan yaşam pahalılığı birçok Suriyeli için ülkelerini yaşanılamaz kılıyor.

Türkiye'de zor durumda olan Suriyeliler, bu sebeple ülkelerine dönmek istemiyor. Suriye'ye gidenler ise, Türkiye'ye dönmek istiyor.