Suriye'de YPG/PKK ile Şara hükümeti arasında artan gerilimin ve bölgedeki çatışmaların ardından; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Şiddet kullanarak, bölmeye ve istikrarsızlaştırmaya doğru giderseniz, bunu kendi milli güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit olarak algılarız ve müdahale ederiz" demişti.

Son gelişmelerin ardından Bakan Fidan, IDEF 2025'in üçüncü gününde MKE standını ziyaret ederek sergilenen silah ve mühimmatları inceledi.

Bakan Fidan'ın ziyareti sonrası Makine ve Kimya Endüstrisi'nden yapılan açıklamada "Standımızı ziyaret eden Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ı ağırlamaktan onur duyduk. Sergilediğimiz mühimmat ve silahları yakından inceleyen Bakanımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Bakan Fidan'ın o görüntüleri sonrası sosyal medyada Suriye'ye yönelik harekat sinyali ve mesaj yorumları artış gösterdi.

İşte o ziyaretten bazı kareler: