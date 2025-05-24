SÖZCÜ TV'de yayınlanan ve dünya haberlerinin derlendiği Dünyanın Sesi programının konuğu Suriyeli Gazeteci Sarkis Kassargian oldu. Burak Tatari'nin sorularını yanıtlayan gazeteci dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Kassargian Suriye ve İsrail arasındaki görüşmelere Türkiye'nin arabuluculuk yaptığını şu ifadelerle iddia etti.

"İSRAİL'Lİ YETKİLİ AÇIKLADI"

"- Çok kritik meselelerde Şam-Tel Aviv görüşmelerinde Türkiye arabuluculuk yapıyor. 2 gün önce İsrailli bir yetkili İsrail medyasına verdiği demeçte dedi ki 'Şam yetkilileri ile Tel Aviv'de olumlu görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerin arabuluculuk görevini Türkiye üstlendi. İki gün geçti Suriye tarafından bu açıklamayı yalanlayan tek bir açıklama geldi. O sebeple bunu teyitli bir bilgi olarak varsayıyorum."

"ŞAM'DAN YALANLAMA GELMEDİ"

"- Genelde Şam böyle açıklamalara eğer yanlış/yalan ise açıklama yapar ama bu habere hiçbir açıklama gelmedi. Aynı gün veya bir gün önce Suriye'de eski ABD Büyükelçisi Robert Ford, '2023'te Colani'yi terörden siyasete taşımak için görev üstlendim' demişti. Hemen Şam bunu bir gün sonra yalanlamıştı ama İsrail'le görüşmeler yürüttüğünü ve görüşmelerin Türkiye arabuluculuk yapıldığını yalanlamadı Şam."