İstanbul’un Fatih ilçesinde Suriyelilerin kurduğu öne sürülen bir tıp merkezinde yaşandığı iddia edilen olay gündeme geldi. İddiaya göre, merkeze tedavi olmak amacıyla giden Suriyeli bir kadın, muayene için 1200 lira ödedi.

Kadın, muayenenin ardından kendisine 5 günlük ilaç verildiğini ve 5 gün sonra yeniden doktora gitmesinin söylendiğini belirtti. Ancak 5 gün sonra merkeze gittiğinde doktorun Suriye’ye gittiğinin kendisine söylendiğini iddia eden kadın, ödediği muayene ücretinin de kendisine geri verilmediğini öne sürdü.

“PARA İSTEMİYORUZ, SADECE TEDAVİ OLMAK İSTİYORUZ”

Yaşadıklarına tepki gösteren kadın, merkezin işleyişini eleştirerek şunları söyledi:

“Burası nasıl bir merkez? Doktor muayenesini yapıp parasını alıyor, sonra Suriye’ye gidiyor. Para istemiyoruz, sadece tedavi olmak istiyoruz.”

Kadın, yaşadığı olayları görüntülediğini ve bu görüntüleri yayınlayacağını belirterek, “Bu videoların hepsini ben kendim çektim. Bu merkezden çıkarken çekilen videolar, hepsi bende var ve hepsini yayınlayacağım. Tamam mı? Bu merkezde başıma gelen her şeyi yayınlayacağım” dedi.

“5 GÜN SONRA DOKTOR ORTADAN KAYBOLACAK”

Kendisine söz konusu doktorun tavsiye edildiğini belirten kadın, tedavi sürecini şöyle anlattı:

“İsterseniz daha da yayınlarım. Bu merkezden çıkarken ellerim kan içindeydi, hepsi var. Şimdi de bu merkezde, bana bu doktoru tavsiye ettiler. Doktor muayene edecek, 5 günlük ilaç verecek, 5 gün sonra da doktor ortadan kaybolacak! Doktor nerede deyince ‘Randevunuz yok’ diyorlar. Doktor kendisi bana 5 gün sonra gel dedi! 5 gün sonra geliyorum, doktor yok!”

“TAHLİLLERİ DÜRÜM YAPIP YİYEYİM Mİ?”

Merkezde yaptırdığı tahlillere de tepki gösteren kadın, elindeki sonuçları göstererek, “Aha işte tahliller! Bunları dürüm yapıp yiyeyim mi şimdi? Dürüm yapıp yiyeyim!” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı olayın ardından şikayetçi olacağını belirten kadın, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Şimdi şikayet edecekler mi ne yapacaklarsa yapsınlar. Şikayet edin! İstediğinizi yapın! Artık polisin gelmesini ben istiyorum.”