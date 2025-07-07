Osmangazi Meydanı’nda Suriye uyruklu F.E. (14) adlı kız çocuğu, çevresinde kafeteryaların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle anne D.D. ile kızları S.D. ve S.D. ile tartıştı.

ANNE VE 2 KIZINI BIÇAKLADI

Yaşanan tartışma sırasında çıkan arbedede anne ile 2 kızı, yabancı uyruklu kız çocuğunun bıçaklı saldırısına uğradı. Anne ve kızlarının çığlıkları üzerine yardım etmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen genç bir erkek de bıçak darbesiyle yaralandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Saldırgan olay yerinden kaçarken çevresindekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.