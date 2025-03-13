Suriye Geçici Hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan sekiz maddelik anlaşma, ülkenin kuzeydoğusunda sevinçle karşılandı. YPG kontrolündeki Kamışlı’da sokaklara dökülen halk, anlaşmayı kutladı. Arabalarla kentin caddelerinde dolaşan Kürtler, Suriye’nin petrol zengini kuzeydoğusunun büyük bölümünü kontrol eden SDG ile yapılan anlaşmayı PKK bayrakları ve Öcalan posterleriyle kutladı.

ŞAM SÖZÜNÜ TUTACAK MI?

New York Times’a konuşan 35 yaşındaki Kürt Naleen Mohammed, “Şam ile anlaşma yapmak savaşmaktan çok daha iyi. Lazkiye’de Alevilere yapılanları görüyoruz, aynı şeyin burada olmasını istemiyoruz” ifadesini kullandı. Gazete “Şimdi gözler, anlaşmanın nasıl uygulanacağına çevrildi. Bölge halkı için bu ya kalıcı barışın başlangıcı olacak ya da yeni bir çatışmanın zemini. Şam yönetiminin verdiği sözleri tutup tutmayacağı ise zamanla belli olacak” diye yazdı!