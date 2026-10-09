Suriye Yüksek Öğretim Bakanlığı’nın yeni akademik yıl için açıkladığı üniversite kabul şartları, ülkede kadın eğitimi ve fırsat eşitliği tartışmalarını yeniden alevlendirerek büyük tepkiye yol açtı.

Açıklanan yeni düzenlemeyle birlikte Suriye'de bazı üniversite programları ve teknik bölümlerin kapıları kadın öğrencilere tamamen kapatılarak sadece erkek adayların erişimine açıldı.

Karar kapsamında, geçtiğimiz Temmuz ayında kurulan askeri ve güvenlik bilimleri odaklı iki üniversitedeki belirli programların yanı sıra petrol, doğalgaz ve İdlib’deki Medya Enstitüsü’nün radyo-televizyon yönetimi gibi sivil bölümleri de yalnızca erkek öğrencilere tahsis edildi.

BAKANLIK YALANLAMAYA ÇALIŞTI

Bakanlık yetkilileri ve bazı eski yetkililer kısıtlamaların bir kısmının geçmişten bu yana uygulandığını, Şam Üniversitesi dâhil birçok kurumda hukuk, mühendislik ve medya gibi ana dallarda kadın kabulünün sürdüğünü savunsa da karar kamuoyundaki öfkeyi dindirmedi.

Sivil toplum temsilcileri ve üniversite adayları alınan karara sosyal medya üzerinden sert tepki gösterdi. Kararın ayrımcılığı derinleştirdiğini vurgulayan eğitimciler, halihazırda zorlu şartlar altında yaşam mücadelesi veren Suriyeli kadınların eğitim hakkının kısıtlanmasını kabul edilemez bir engel olarak nitelendirdi. Üniversiteye hazırlanan gençler ise alan tercihlerinde cinsiyet temelli dışlanmanın insan haklarına aykırı olduğunu belirterek karardan geri dönülmesini talep etti.

ORTA OKUL VE LİSELERDE KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİ AYIRDILAR

Ülkede kadın ve erkek öğrencilerin alan erişimine yönelik kriz devam ederken, Şam’daki prestijli "Özgürlük Enstitüsü" okulunun da geçtiğimiz günlerde resmi bir talimat olmadan orta ve lise düzeyindeki kız ve erkek öğrencileri ayırma kararı alması, eğitim sisteminde muhafazakar bir dönüşüm yaşandığına dair endişeleri artırdı.