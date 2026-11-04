Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), mahkeme süreci tamamlanarak iltica başvuruları kesin biçimde reddedilen Suriyeli sığınmacıların zorla geri gönderilmesi için harekete geçti. Göç ve Uluslararası Koruma Müsteşarı Nikolas Yoannidis, sınır dışı işlemlerinin Rum polisi ve ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde yürütüldüğünü açıkladı.

5 BİNDEN FAZLA İLTİCA BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Aralık 2024’ten bu yana yürütülen süreçte 5 binden fazla Suriyelinin iltica talebi reddedildi. Yaklaşık 6 bin kişinin gönüllü olarak ülkesine döndüğü, 6 binden fazla kişinin ise geri dönme niyetini yetkililere bildirdiği belirtildi.

Yoannidis, dayanaktan yoksun başvuruların reddedilmeye devam ettiğini, uluslararası koruma kriterlerini artık karşılamayan kişilerin ikincil koruma statülerinin de iptal edildiğini duyurdu.

İŞVERENLERE VE EV SAHİPLERİNE UYARI

Mali destekli gönüllü geri dönüş programlarının tamamlanmasının ardından zorla sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.

Yoannidis, kaçak durumdaki kişileri çalıştıran işverenler ile bu kişilere konut sağlayan mülk sahiplerinin devlet kurumlarıyla iş birliği yapması gerektiğini vurguladı. Yasal mevzuatın tavizsiz uygulanacağı kaydedildi.