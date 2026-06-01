İstanbul Fatih’teki tarihi Edirnekapı Surları, geçmişte yaşanan vahşetin gölgesinde yeni bir hareketliliğe sahne oldu. Ayvansaray Mahallesi sınırlarında yer alan surlar üzerinde şüpheli tavırlar sergileyen biri kız iki genci fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye intikal eden polis ekipleri, 18 yaşındaki A.H.K. ile 16 yaşındaki E.D.Y.’yi muhafaza altına alarak ifade işlemleri için emniyete götürdü.

TELEFONDAN EDİRNEKAPI CİNAYETİNİN GÖRSELİ ÇIKTI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, gençlerin cep telefonlarını incelemeye aldığında çarpıcı bulgulara ulaştı. Yapılan dijital incelemelerde, ikilinin telefonlarında 2024 yılında aynı yerde işlenen ve kamuoyunda büyük infial yaratan İkbal Uzuner cinayetine dair çok sayıda görsel, içerik ve yazışma olduğu belirlendi.

3 HAFTA GÖZLEM ALTINDA TUTULACAK

Emniyetteki araştırmalarda, yakalanan gençlerden A.H.K.’nin bir süredir İstanbul’da psikiyatrik tedavi gördüğü bilgisine ulaşıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H.K. hakkında mahkeme, adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına ve tedbir amaçlı olarak Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde 3 hafta süreyle gözlem altında tutulmasına karar verdi. Yanındaki 16 yaşındaki E.D.Y. ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ediyor.