SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/209 Esas

DAVALILAR : 1- FATMA DEM-T.C. 12071991538

Davacı TEDAŞ tarafından davalılar DURSUN TEK ve arkadaşları açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce, "Kamulaştırma bedelinin tespiti ile bedel karşılığında, söz konusu enerji nakil hattının güzergahının geçtiği tapuya Trabzon ili Köprübaşı ilçesi, Büyükdoğanlı mevkiinde kain 706 ada, 9 parsel no ile kayıtlı toplam 2512.2800000000002 m² yüzölçümüne sahip taşınmazın 0 m²'lik mülkiyet ve 356.28 m²'lik irtifak alanının müvekkil kurum TEDAŞ adına tapuya tesciline" dairdava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir meşruhatlı davetiye çıkarılmış olup, adresinizden bulunmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığınız ve başkaca bir adresinizde tespit edilemediğindendava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davalı FATMA DEM durusma günü olan 14/07/2026 günü saat: 09:20'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

