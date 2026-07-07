SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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SÜRMENE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/115 Esas

KARAR NO : 2025/189

DAVALI : RAHİME KARDİL-Gültepe Köyü/Sürmene

Davacılar ALİ KARDİL ve arkadaşları tarafından mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :Trabzon İli, Sürmene İlçesiGültepe mahallesinde tapuya kayıtlı 144 Ada 4 Parsel,145 Ada 27 Parsel, 146 Ada2 Parsel,147 Ada 12 Parsel,148 Ada 2 parsel,150 Ada 1 Parsel ve 150 Ada 3 Parsel numaraları ile tapuya kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacılardan Dursun oğluAhmet KARDİL mirasçıları Fatma KARDİL(Kahraman),SüleymanKARDİL,ŞehribanKARDİL(Kahraman),Mehmet KARDİL,Alibey KARDİL ve Hüseyin KARDİLadınamiras payları oranında ile tapuya kayıt ve TESCİLİNE,

Trabzon İli, Sürmene İlçesiGültepe mahallesinde tapuya kayıtlı 140 Ada 9 Parsel,141 Ada 3 Parsel, 144 Ada1 Parsel,145 Ada 32 Parsel,146 Ada 6 parsel,146 Ada 8 Parsel ve 147 Ada 7 Parsel,147 Ada 10 Parsel,150 Ada 5 Parsel numaraları ile tapuya kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarının İPTALİ iledavacı Hasan KARDİL adına tapuya kayıt ve TESCİLİNE,

Trabzon İli,Sürmene İlçesi Gültepe mahallesinde tapuya kayıtlı 145 Ada 24 Parsel,145 Ada31 Parsel,145 Ada43 Parsel,145 Ada 44 Parsel,145 Ada 46 parsel numaraları ile tapuya kayıtlı taşınmaların tapu kayıtlarının İPTALİ ile davacı Hüseyin KARDİLadına tapuya kayıt ve TESCİLİNE,

Trabzon İli, Sürmene İlçesiGültepe mahallesinde tapuya kayıtlı 144 Ada 2 Parsel,145 Ada 26 Parsel,145 Ada 28 Parsel,145 Ada 45 Parsel,150 Ada 2 parsel numaraları ile tapuya kayıtlı taşınmazların tapu kayıtlarının İPTALİile davacıAli KARDİLadına tapuya kayıt ve TESCİLİNE,

Dava konusu parsellerden 144 Ada 3 Parseldavalı sıfatı taşımayan Bayram KARDİLOĞLU’na ait olmakla, bu parsel açısından davanın REDDİNE, karar verilmekle,

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 01/06/2026

#ilangovtr Basın no ILN02502699