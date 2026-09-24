İş insanı Sinan Temo ile Yasemin Öğün’ün sürpriz aşkını Aralık 2023’te Sabah’tan Bülent Cankurt duyurmuştu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin arasına bir dönem kısa süreli ayrılık girse de ikili yeniden barışmayı başarmıştı.

Aşklarını artık gizlemeyen Sinan Temo ve Yasemin Öğün, önceki gün açılan sanat fuarında arkadaşları Ersin Al’a sarmaş dolaş poz verdi.

İKİNCİ KEZ NİKÂH MASASI GÖRÜNÜYOR

Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre; 2017 yılında Mina Dilber ile evlenen Sinan Temo, Eylül 2022’de boşanmıştı. Temo’nun Yasemin Öğün ile yaşadığı aşkın ise evliliğe doğru ilerlediği öğrenildi.

Kısa süreli ayrılığın ardından ilişkilerine devam eden çift için ikinci kez nikâh masası görünüyor.

AŞKLARINI ARTIK SAKLAMIYORLAR

İlişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşayan Sinan Temo ve Yasemin Öğün, son dönemde aşklarını daha açık şekilde yaşamaya başladı. Çiftin Ersin Al’a sarmaş dolaş verdiği poz da bu değişimin dikkat çeken anlarından biri oldu.