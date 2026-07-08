Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile motosiklet yarışçısı Toprak Razgatlıoğlu, pistte buluştu. Superbike Dünya Şampiyonası'nda üç kez zafere ulaşan Razgatlıoğlu ile Tatlıtuğ'un birlikte gerçekleştirdiği antrenman, sosyal medyada ilgi gördü.
Motosiklet tutkusuyla da bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, kariyerinde önemli başarılara imza atan Toprak Razgatlıoğlu ile aynı pistte bir araya geldi.
İkili, buluşmadan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Toprak Razgatlıoğlu, paylaşımında "El Turco" ifadelerini kullanırken, Kıvanç Tatlıtuğ da şampiyon sporcuya "Let's go champ! (Hadi gidelim şampiyon!)" sözleriyle karşılık verdi.
Motor sporlarına olan ilgisiyle bilinen Tatlıtuğ'un, dünya çapında başarı kazanan Razgatlıoğlu ile gerçekleştirdiği bu buluşma takipçilerinden de yoğun ilgi gördü.
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