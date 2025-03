Melisa Şenolsun muhabirleri görünce mekandan ayrılıp yanlarına gelerek röportaj verdi.

Şenolsun ''Yeni bir projeye başlıyorum hatta bugün toplantısı yapıldı. Hayırlı olsun diyorum daha tam netleşmediği için şimdi söyleyemiyorum'' diyerek merak uyandırdı.

Şenolsun, Nik Xhelilaj ile ilgili sorulara “Aşk her an her yerde olabilir” diyerek cevapladı.