AKP'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümü kapsamında bugün düzenlenecek kutlamalarda, bazı belediye başkanları ve milletvekillerine parti rozeti takılması bekleniyor.

CHP listelerinden seçilen Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin de törende AKP'ye katılacağı ve parti rozetini takacağı öne sürüldü.

Bilici'nin AKP'ye geçmesi halinde Yeni Yol Grubu'nun TBMM'deki milletvekili sayısı 19 olacak ve grup düşecek. Meclis'te bir partinin grup kurabilmesi için 20 milletvekili gerekiyor.

'MUSTAFA BİLİCİ ÇERÇEVE YASAYA İMZA ATTI'

Sözcü TV'ye konuşan Gazeteci Nergis Demirkaya, "Mustafa Bilici çerçeve yasaya imza atan Yeni Yol Grubu'ndan biriydi. Gelecek Partisi'nin fesih kararı daha yeni gerçekleşti. Milletvekilleri kendilerine artık bir yol çizecek. Bu çerçevede bir karar almış görünüyor. Biz bunu daha önce sormuştuk, sınırda Yeni Yol Grubu... Düşme riski var. Bize söyledikleri, Yeni Yol Grubu'nun iyi bir muhalefeti var. Meclis'in en küçük grubu ama etkili. Alınmış bazı sözler var anladığım kadarıyla, bağımsız olur başka partilerden vekiller olur. Malum CHP'den bir milletvekili uzun süre görev aldı. Muhalefet içi bir dayanışma var. Evet bir risk, grubun düşmesine yol açabilir ama bunu konuşmuş ve planlamasını yapmış görünüyorlar. Grubun devamı sürpriz olmaz" ifadelerini kullandı.

GURBAN İYİ PARTİ'DEN İSTİFA ETTİ

Bir süredir istifa edeceği gündeme gelen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gurban, dün yaptığı açıklamayla partisinden ayrıldığını duyurdu.

Gurban, istifa açıklamasında, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyeliğimden istifa ediyorum. Sayın Genel Başkanımız ve Kurucu Genel Başkanımız nezdinde teşkilat hukukunu gözeten herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Gurban, kendisine yöneltilen "AK Parti'ye katılacak mısınız?" sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

BAŞKA İSİMLER DE GÜNDEMDE

Gurban'ın yanı sıra bir dönem İYİ Parti Sakarya Milletvekilliği yapan Ümit Dikbayır ile İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş'ın da AKP'ye katılacağını öne sürüldü.