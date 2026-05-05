Kızılcık Şerbeti, 4. sezonunu 138. bölümüyle kapatmaya hazırlanırken izleyiciyi sarsacak bir gelişme yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Çimen’e hayat veren Selin Türkmen’in sezon finalinde projeden ayrılacağı öğrenildi.

İKİNCİ KEZ VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; daha önce kendi isteğiyle diziden ayrılıp yeniden kadroya dahil olan Türkmen, bir kez daha ekibe veda ediyor. Yapım ekibinin, yeni sezonda Çimen karakteri için farklı bir oyuncu arayışına girdiği belirtildi.

ÜÇ OYUNCU AYRILIYOR

Öte yandan sezon finalinde yaşanacak kaza sahnesiyle dizide tansiyonun yükselmesi beklenirken, kulis bilgilerine göre projeden yalnızca bir değil, toplamda üç oyuncunun ayrılacağı konuşuluyor.