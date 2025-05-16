Yıldız Asyalı, 'Eyvah Babam' ve 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizilerindeki rollerle tanındı. Ardından 'Hayat Bilgisi'nde yer aldı. Sonrasında ise sakin bir yaşamı tercih etti.
1998'de 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisinde birlikte rol aldığı Arda Kural ile yaşadığı tutkulu aşkla çok konuşulmuştu.
2015'te ise iş insanı Emre Vatansever ile evlenen Yıldız Asyalı, 2018'de boşanmıştı. Çiftin beraberliğinden Ayşe Mira adında bir kızları dünyaya gelmişti.
Asyalı, 2020'de de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiş ancak aynı yıl evliliği bitmişti.
Yıllar sonra yeniden aşık olan Yıldız Asyalı'dan güzel haber geldi.
"EVLENDİK"
Oyuncu, iş insanı Mustafa Semih Demirci ile evlendiğini Instagram hesabından "Evlendik" notuyla duyurdu.