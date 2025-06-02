Yeni sezonda kadroda ciddi değişikliklere gidecek olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-beyazlıların daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru'yu gündemine aldığı iddia edildi.

Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmanın peşinde olan Beşiktaş'ta tek gündem transfer. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlıların sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRANDA BİTİYOR

Ajansspor'un haberine göre, Beşiktaş, Türkiye'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor forması giyen Henry Onyekuru ile ilgileniyor.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın İstanbul'da Henry Onyekuru ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha'nın formasını giyen Henry Onyekuru'nun sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.

27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 4 maçta forma giydi ve gol ya da asist katkısı veremedi.