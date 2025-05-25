Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, dün sürpriz bir kararla İstanbul'a geldi.

Görüşme sonrasında İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini ifade etti" ifadesi kullanıldı.

Ziyaretin ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararından sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

TANK PALET'E ZİYARET

Söz Sakarya gazetesinin haberine göre; Bu görüşmenin ardından Şara ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Sakarya’ya geldiler.

Sakarya Arifiye’de bulunan BMC’nin işletmesindeki Tank Palet Fabrikası’na geçen Şara’nın ziyaretine Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Sakarya protokolünden isimler eşlik etti.

Fabrikada Altay tankı ve burada üretilen tank motorlarını inceleyen Şara daha sonra Sapanca’da bir otelde yemek yedi.

Şara daha sonra Sakarya’da ayrılırken Şara’nın bu gezisinden hiç bir fotoğraf paylaşılmadı.