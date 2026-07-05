İstanbul'un Avcılar ilçesinde yeni aldığı araçla direksiyon çalışması yapan bir sürücü, park manevrası sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole düştü. Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü eğitim alanında meydana gelen kazada, yaklaşık 5 metre yükseklikten boş araziye düşen otomobilin sürücüsü ile o esnada babasına yardıma koşarken düşen kızı yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yeni araç satın alan M.A., direksiyon pratiği yapmak amacıyla kızı M.A. ile birlikte 34 SN 7307 plakalı otomobille eğitim alanına gitti. Bir süre araç kullanan sürücü M.A., ardından kızını araçtan indirerek otomobili park etmek üzere manevra yapmaya başladı.

FREN YERİNE GAZA BASTI

Park işlemi sırasında iddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü, otomobilin kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan yaklaşık 5 metre yükseklikteki şarampolden aşağıya düşerek durabildi. Otomobilin aşağıya yuvarlandığını gören kızı M.A., babasının yardımına koştuğu esnada dengesini kaybederek yere düştü ve yaralandı.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla araçtan çıkarılan baba M.A. ve düşerek yaralanan kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralı baba ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

BÖLGEDE SON BİR YILDA DÖRDÜNCÜ KAZA

Meydana gelen olayın ardından, kazanın yaşandığı sürücü eğitim alanında son bir yıl içerisinde benzer şekilde 3 kazanın daha meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan son hadiseyle birlikte benzer kazaların tekrar etmesinden endişe duyan mahalle sakinleri ve çevredekiler, yetkililerden bölgeye demir bariyer veya koruyucu duvar inşa edilmesini talep etti.