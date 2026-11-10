İstanbul ve Kocaeli’de sürücü belgesi almak isteyen kursiyerlerin yerine "joker" tabir edilen sahte adayları sınava sokan ve kurdukları teknolojik düzeneklerle kopya çektiren şebekeye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; bazı sürücü kurslarının e-sınavlara usulsüz müdahale ettiği tespit edildi. Ekiplerin incelemelerinde, gerçek kursiyerlerin yerine para karşılığında başka kişilerin sınava girdiği belirlendi. Ayrıca sınava giren bazı adayların üzerlerine gizli kamera ve ses aktarım cihazları yerleştirildiği, cep telefonları üzerinden sınav sorularının görüntülü olarak dışarı aktarılıp cevapların kursiyerlere iletildiği saptandı.

MALİ HAREKETLER VE İRTİBATLAR MERCEK ALTINA ALINDI

Mali polis ekipleri, teknik ve fiziki takip yöntemleriyle şüphelilerin telefon irtibatlarını ve banka hesap hareketlerini tek tek analiz etti. Organizasyonun işleyişine ve sorumlularına yönelik delillerin tamamlanmasının ardından operasyon kararı alındı.

2 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 23 GÖZALTI

Bu sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'de önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda kopya çekiminde kullanılan elektronik düzenekler mercek altına alınırken, olayla bağlantılı 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgu ve yasal işlemlerinin tamamlanması amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.