Polonya genelinde çok sayıda döner kavşak bulunması nedeniyle özellikle yabancı sürücülerin bu kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Yol vermeme veya diğer sürücüleri dikkate almama durumunda yüksek cezai işlemler uygulanıyor.

A-8 VE C-12 TRAFİK İŞARETLERİ ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Sarı zeminli üçgen bir uyarı levhası olan A-8, döner kavşağa yaklaşıldığını bildiriyor. Sürücüleri hızlarını düşürmeye ve dikkatli olmaya çağıran bu kurala uymayanlara, 1000 PLN'ye (12 bin TL) kadar para cezası ve 6 ceza puanı kesildi.

Yuvarlak mavi zemin üzerine beyaz okların yer aldığı C-12 levhası ise çevre yolunda tek yönde hareket edilmesini emrediyor. Bu kavşaktaki kuralları ihlal eden sürücülere ise 250 Polonya Zlotisi (3 bin 117 TL) para cezası ile 5 ceza puanı verildi.