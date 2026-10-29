Karlı ve çamurlu yollarda araçlarının patinaj yapmasını önlemek isteyen sürücüler, lastiklere takılan özel plastik kayışlara yöneliyor. Kaygan zeminde tutunmayı artırmaya yardımcı olan bu yöntem, bazı durumlarda işe yarasa da kar zincirlerinin yerini tamamen alamıyor.

Dayanıklı plastikten üretilen özel kaymaz kayışlar, janttaki deliklerden geçirilerek lastiğin çevresine sabitleniyor. Kayışların üzerindeki çıkıntılar, lastiğin kar veya çamurla temasında ek tutunma noktaları oluşturuyor.

Bu sayede araç, özellikle sığ karda ya da kaygan zeminde sıkıştığında yeniden hareket etmeyi deneyebiliyor. Ancak yöntemin başarısı yolun durumuna, kayışların tasarımına ve kullanım koşullarına bağlı olarak değişiyor. Sert buz üzerinde ise güvenilir bir tutuş sağlamıyor.

HER PLASTİK BAĞ BU İŞ İÇİN UYGUN DEĞİL

Özel olarak üretilen kaymaz kayışlar, kısa süreli ve sınırlı kullanım için yardımcı olabiliyor. Buna karşılık sıradan plastik kablo bağları, araç lastiklerinde kullanılmak üzere tasarlanmadığından güvenli bir alternatif olarak değerlendirilmemeli.

Plastik malzemenin metal zincirlere kıyasla daha çabuk zarar görebilmesi de yöntemin dezavantajları arasında yer alıyor. Ayrıca kayışların soğuk ve karlı havada lastiklere takılması zor olabiliyor. Uzun süreli sürüşte kullanılması da önerilmiyor.

KAR ZİNCİRİ VE KIŞ LASTİĞİ DAHA GÜVENİLİR SEÇENEKLER

Karlı yollarda düzenli araç kullanan sürücüler için uygun kış lastikleri ve araçla uyumlu kar zincirleri daha güvenilir seçenekler arasında bulunuyor. Kar çorapları ve çekiş paletleri de yol koşullarına göre değerlendirilebiliyor.

Plastik kayışlar ise yalnızca geçici bir yardımcı olarak görülüyor. Sürücülerin yola çıkmadan önce araç üreticisinin tavsiyelerini ve ilgili trafik kurallarını dikkate alması gerekiyor.