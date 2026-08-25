İngiltere merkezli otomobil bayisi Dick Lovett ve Censuswide iş birliğiyle 1.500 sürücü üzerinde gerçekleştirilen kapsamlı çalışma, araç içi teknoloji kullanım alışkanlıklarına dair ezber bozan sonuçlar sundu. Sürücülerin önemli bir kısmı, gelişmiş otonom güvenlik donanımlarını "yardımcı" değil, "rahatsız edici" olarak görüyor.

GÜVENLİK SİSTEMLERİ NEDEN HEDEFTE?

Araştırmanın en dikkat çekici verileri, doğrudan can güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen asistan sistemlerinde toplanıyor. Katılımcıların yaklaşık yüzde 20'si, kontağı açar açmaz şerit takip sistemini kapattığını ifade ederken; hayat kurtaran acil durum frenleme sistemini tamamen devre dışı bırakanların oranı ise yüzde 21,3'e ulaşıyor.

Öte yandan, sürüşü kolaylaştıran adaptif hız sabitleyiciyi kullanıcıların yalnızca yüzde 25,9'u aktif olarak tercih ediyor. Katılımcıların yüzde 7'lik bir kesimi ise araçlarında yer alan bu sistemin ne işe yaradığından bile habersiz durumda.

MİLYONLUK TEKNOLOJİLER YERİNE BASİT KONFOR TERCİH EDİLİYOR

Gelişmiş otonom sistemler gözden düşerken, sürücülerin vazgeçilmez gördüğü donanımlar şaşırtıcı derecede sade kalıyor. Araştırmaya katılan sürücülerin yaklaşık yüzde 60'ı, kablosuz Bluetooth bağlantısını araç içerisindeki en önemli donanım olarak nitelendiriyor.

Park kolaylığı sağlayan geri görüş kamerası yüzde 45,7'lik kullanım oranıyla listenin ikinci sırasında yer alırken, araç içi entegre navigasyon sistemleri ise en çok talep edilen üçüncü teknoloji olarak öne çıkıyor. Otomotiv dünyası tamamen sürücüsüz araçlara odaklanmışken, sürücülerin karmaşık asistanlar yerine temel konfor özelliklerini tercih etmesi sektör için yeni bir tartışma konusu yaratıyor.