Araçlarda APP plaka, multimedya ekran, ses sistemi ve cam filmi kullanımına ilişkin tartışmalara neden olan trafik düzenlemesinde değişikliğe gidiliyor. Nisan ayı sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen yeni yönetmelikle birlikte ortaya çıkan belirsizliklerin giderilmesi ve sürücülerin rahatlatılması hedefleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu kapsamda bazı yasaklarda esneklik sağlanacak.

MULTİMEDYA EKRANLARA YASAK YOK

Yeni düzenlemeye göre araçlarda multimedya ekran kullanımı tamamen yasaklanmayacak. Navigasyon ve eller serbest telefon kullanımını kolaylaştıran bu sistemler serbest olmaya devam edecek.

SEYİR HALİNDE VİDEO İZLEMEYE İZİN YOK

Yetkililer, sürüş güvenliğini riske atmayan konularda esneklik sağlanacağını belirtirken önemli bir sınır da getiriyor. Araç hareket hâlindeyken ekranlarda video oynatılmasına kesinlikle izin verilmeyecek.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK

Multimedya sistemleri hem araç muayene istasyonlarında hem de trafik kontrollerinde incelenecek. Seyir hâlinde video oynatmaya imkân tanıyan sistemler tespit edilirse sürücülere ceza uygulanacak. Ayrıca ekranın araç içindeki konumu bu noktada belirleyici olmayacak.

SES İSTEMLERİNE KISMİ SERBESTLİK

Yeni düzenlemeyle birlikte araçlarda orijinal hoparlörler yerine daha yüksek ses gücüne sahip sistemlerin kullanılmasına izin verilecek. Ancak bagajda ya da araç içinde ekstra ses artırımı sağlayan subwoofer ve benzeri donanımlar yasak kapsamında kalmaya devam edecek.

1 VE 2 NUMARA ARAÇ FİLMİ SERBEST

Cam filmi konusunda ise mevcut kurallar korunuyor. Sürücünün görüşünü engellememesi ve araç içinin tamamen görünmez hâle gelmemesi şartıyla yan camlarda 1 ve 2 numara film kullanılabilecek. Ön camda görüşü kısıtlayan film uygulamaları ise cezaya tabi olmaya devam edecek. Ayrıca ruhsata işlenmemiş yazı ve etiketler de yasak kapsamında kalacak.