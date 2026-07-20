Trafikte vakit kaybetmeyi kimse sevmez ancak Yunanistan’ın Larissa kentinde yaşananlar, sürücülerin kestirme bir yol uğruna ne kadar büyük bir hayati riski göze alabileceğini gözler önüne seriyor.

Bölge halkı, yaklaşık üç yıl önce fırtınada çöken ve nehir yüzeyinin hemen üzerine kadar sarkan bir köprüyü her gün aktif bir yol gibi kullanmaya devam ediyor.

Eylül 2023’te ölümcül Daniel Fırtınası, Larissa'nın yer aldığı Tesalya bölgesinde tam 79 köprünün yıkılmasına yol açmıştı. Bu yapılardan biri de Pineios Nehri üzerinde bulunan tarihi Palaeopyrgos Köprüsü'ydü.

Suya bir kaç santim kalıyor

Fırtınanın etkisiyle köprü tamamen suya gömülmek yerine ortasından kırılarak adeta bir çukur oluşturdu. Yan ayaklarından tamamen kopmayan ve su seviyesine birkaç santimetre kala askıda kalan yapı, sabırsız sürücülere davetiye çıkarıyor.

Yerel basın kuruluşu LarissaNet tarafından kaydedilen drone görüntüleri, durumun vahametini net bir şekilde ortaya koydu. Görüntülerde, pikap tarzı bir aracın çöken çukur bölüme inip, adeta bir otomobil üreticisinin test pistindeymişçesine eğimli yoldan tırmanarak karşıya geçtiği görülüyor. Araç sürücülerinin, her an nehre çökebilecek tonlarca ağırlıktaki beton blokların üzerinde hiç istifini bozmadan ilerlemesi görenleri hayrete düşürüyor.

Neden risk alıyorlar?

Bölgedeki çiftçilerin ve yerel halkın bu ölümcül riski almasının en büyük nedeni, alternatif güzergahın çok uzun olması. Güvenli Ulusal Karayolu'nu kullanmak hem ciddi bir zaman kaybına hem de yüksek yakıt maliyetine yol açıyor. Çiftçiler tarlalarına ulaşmak için saatlerce dolanmak istemezken, yetkililerin de bu tehlikeli geçişi engelleyecek kararlı adımlar atmadığı belirtiliyor.

Resmi olarak yasak ama ne barikat var ne de polis

Kâğıt üzerinde çöken köprüden araç geçişi tamamen yasaklanmış durumda. Ne bölgesel yönetim köprünün girişine fiziksel bir barikat kuruyor ne de polis ekipleri geçişleri engelliyor. Hatta navigasyon uygulamalarının bile sürücüleri alternatif yol yerine hâlâ bu çöken köprüye yönlendirdiği ifade ediliyor.

Köprünün yeniden inşası için henüz bir bütçe ayrılmamış olsa da, bir faciayla sonuçlanabilecek bu tehlikeli durum karşısında yetkililerin neden hâlâ somut bir güvenlik önlemi almadığı kamuoyunda büyük bir tartışma konusu haline geldi.