Kurban Bayramı tatiliyle birlikte, tatilciler yola çıkmaya başladı. Bayram ziyaretleri ya da tatil için seyahat eden sürücüler, trafik yoğunluğunu artırırken, güvenliğin sağlanabilmesi için denetimler de artırılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi adına sabit radar sistemlerinin ve diğer denetleme araçlarının aktif şekilde kullanılacağını vurguladı.

SABİT RADARLAR VE HIZ DENETİMLERİ

Sabit radarlar, özellikle çevreyolları ve otoyollarda hız tespiti yapan platformlardaki kameralarla hız kontrolü gerçekleştiriyor. Bu radarlar, yolun kenarlarına yerleştirilen TEDES direkleri aracılığıyla da hız denetimi yapabiliyor. Sürücüler, hız limitlerini aşmaları durumunda otomatik olarak ceza ile karşılaşıyor.

RADAR SİSTEMLERİNİN KONUMLARI

Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin konumlarını resmi internet sitesinde yayımladı.

Ancak, gezici radar araçlarının konumları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Gezici radarlar, üzerinde fazla sayıda anten bulunan özel araçlarla yol kenarında denetim yapıyor.

Ayrıca, radar kontrolü yapılacak bölgelerde, sürücülere önceden "Radar Hız Kontrolü" tabelası ile uyarı veriliyor.

SABİT RADARLARIN YERLERİ



İstanbul





Ankara







İzmir





Aşağıdaki linkten İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerimizin detaylı sabit radar yerlerini görebilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sabit radarların yerlerini resmi internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Bayram tatili öncesi hız denetimleri sıkılaştırıldı, yollar adeta elektronik gözetim altına alındı. Drone destekli kontroller, yapay zekâlı radar sistemleri ve sık sık kurulan yol uygulamaları birçok sürücüde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada “radar terörü” ve “drone ceza” etiketleriyle yapılan paylaşımlar çığ gibi büyüdü.