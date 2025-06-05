Kurban Bayramı tatiliyle birlikte, tatilciler yola çıkmaya başladı. Bayram ziyaretleri ya da tatil için seyahat eden sürücüler, trafik yoğunluğunu artırırken, güvenliğin sağlanabilmesi için denetimler de artırılacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafik kazalarının önlenmesi adına sabit radar sistemlerinin ve diğer denetleme araçlarının aktif şekilde kullanılacağını vurguladı.
SABİT RADARLAR VE HIZ DENETİMLERİ
Sabit radarlar, özellikle çevreyolları ve otoyollarda hız tespiti yapan platformlardaki kameralarla hız kontrolü gerçekleştiriyor. Bu radarlar, yolun kenarlarına yerleştirilen TEDES direkleri aracılığıyla da hız denetimi yapabiliyor. Sürücüler, hız limitlerini aşmaları durumunda otomatik olarak ceza ile karşılaşıyor.
RADAR SİSTEMLERİNİN KONUMLARI
Emniyet Genel Müdürlüğü, sabit radarların ve elektronik denetleme sistemlerinin konumlarını resmi internet sitesinde yayımladı.
Ancak, gezici radar araçlarının konumları hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Gezici radarlar, üzerinde fazla sayıda anten bulunan özel araçlarla yol kenarında denetim yapıyor.
Ayrıca, radar kontrolü yapılacak bölgelerde, sürücülere önceden "Radar Hız Kontrolü" tabelası ile uyarı veriliyor.
SABİT RADARLARIN YERLERİ
İstanbul
Ankara
İzmir
Aşağıdaki linkten İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerimizin detaylı sabit radar yerlerini görebilirsiniz.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen sabit radarların yerlerini resmi internet sitesinden inceleyebilirsiniz.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
Bayram tatili öncesi hız denetimleri sıkılaştırıldı, yollar adeta elektronik gözetim altına alındı. Drone destekli kontroller, yapay zekâlı radar sistemleri ve sık sık kurulan yol uygulamaları birçok sürücüde tedirginliğe yol açtı. Sosyal medyada “radar terörü” ve “drone ceza” etiketleriyle yapılan paylaşımlar çığ gibi büyüdü.
Vatandaşlar, özellikle sosyal medya üzerinden denetim noktalarının haritalarını paylaşarak diğer sürücüleri uyarıyor. Bazı kullanıcılar, artan cezalar ve yoğun denetimlere karşı toplu dava açılması çağrısında bulunuyor. Tartışmaların büyümesiyle birlikte konu, bazı gazetelerin manşetlerine de taşındı. Bugün Türkiye Gazetesi, “Bunun adı zulümdür” başlığıyla konuyu gündeme taşıdı.
“Devletimiz üst geçit, alt geçit, köprü ile tedbir almadığı için faturayı vatandaşa kesiyor, ‘Buradan 50 km ile geç’ diyor. Kendileri çakarlı araçlarla oradan 150 km hızla giderken vatandaşa ceza kesiliyor.”
ifadeleriyle, hız sınırı uygulamalarındaki çifte standart iddialarına dikkat çekildi.
"Nokta Atışı" Yapıp Otomatik Ceza Kesiyor
Denetimlerde kullanılan teknolojiler de gelişiyor. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğu nedeniyle ASELSAN üretimi yapay zekâ destekli “trafidar” sistemini kullanmaya başladı. Bu sistem, araçların plaka ve türlerini tanıyarak güzergâhtaki hız limitini otomatik olarak belirliyor ve ihlallerde anında ceza kesiyor.
31 Mayıs’tan bu yana D-100 kara yolundaki belirli noktalarda kullanılan “trafidar” ile sadece beş gün içinde 224 sürücüye toplamda 526 bin 645 TL para cezası uygulandı.
"Adeta Ceza Tuzağı"
Son bir yıl içinde birçok bölgede 500 metrede bir radar bulunduğu, özellikle uzun yol güzergâhlarında hız sınırlarının sık sık değiştiği ifade ediliyor. Vatandaşlar ise bu uygulamaların trafiği düzenlemekten çok, ceza kesmeye yönelik olduğunu savunuyor.
İstanbul’dan Van’a kadar bir yolculukta sürekli 50 km/s hıza düşerek araç kullanmanın hem fiziki yorgunluk hem de dikkat dağınıklığına yol açabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, özellikle yaz aylarında bu tür yavaşlamaların kazaları artırabileceğine dikkat çekiyor.
Hız Sınırı Birden Bire Düşüyor
Bazı sürücüler, özellikle hız limitlerinin kısa mesafelerde ani şekilde düşmesinin trafik güvenliğini riske attığını söylüyor. Örneğin, 90 km/s olan hız sınırının bir anda 50 km/s’ye inmesi hem kafa karışıklığına hem de ani frenlemelere yol açabiliyor. Hız sınırındaki ani değişiklikler direksiyon başında stres ve gerginliğe neden oluyor.
Yetkililer, bu tür uygulamaların trafik güvenliğini artırmayı hedeflediğini belirtse de, vatandaşların endişeleri ve eleştirileri devam ediyor. Sürücüler, denetimlerin daha şeffaf ve adil bir şekilde yapılmasını talep ediyor.