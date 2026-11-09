Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin bu alanda kayda değer bir altyapı inşa ettiğini belirterek, söz konusu sistemlerin trafik güvenliğini, seyahat konforunu ve ulaşım verimliliğini artıran teknolojiler arasında yer aldığına dikkati çekti.

40 KİLOMETRELİK YOLDA 5G DESTEKLENİYOR

Türkiye'nin ilk K-AUS test ve uygulama koridorunun Hasdal-İstanbul Havalimanı güzergahında devreye alındığını hatırlatan Uraloğlu, yaklaşık 40 kilometrelik hatta 5G destekli akıllı ulaşım teknolojilerini test ettiklerini ve araçların yol kenarı üniteleri ile kontrol merkezleriyle veri alışverişi gerçekleştirmesini sağlayan sistemlerin denemelerine devam ettiklerini aktardı.

Uraloğlu, "İstanbul'daki koridor, Ankara'da planlanan proje için de önemli bir altyapı oluşturuyor. İlk uygulamamızdan elde ettiğimiz bilgi ve tecrübelerden yararlanarak bağlantılı ve otonom sürüş teknolojilerini Ankara'da daha geniş bir güzergaha taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Ankara'daki projenin K-AUS çalışmalarının ikinci aşaması olarak ele alındığını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "166 kilometrelik Ankara Çevre Otoyolu, 22 kilometrelik Gölbaşı-Oğulbey ve 59 kilometrelik Polatlı kesimleri ile Polatlı-Gölbaşı-Ankara çevre yolu güzergahını kapsayan toplam 247 kilometrelik akıllı ulaşım sistemi koridoru oluşturulmasına yönelik proje çalışmalarımız devam ediyor. Bu koridorla birlikte bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinin daha geniş bir alanda test edilmesini ve uygulanmasını amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

YOL VE TRAFİK ANLIK TAKİP EDİLEBİLECEK

Proje kapsamında akıllı ulaşım altyapısı ile haberleşme sistemlerinin birbiriyle entegre biçimde çalışmasının amaçlandığını ifade eden Uraloğlu, bu adımın araç-altyapı ve araç-merkez haberleşmesine yönelik teknolojilerin geliştirilmesine doğrudan katkı sunacağını kaydetti.

Kara yollarında trafik yönetimini daha etkin hale getirmek amacıyla dijital altyapıyı güçlendirmeyi sürdürdüklerine işaret eden Uraloğlu, "Ankara'daki Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi ile bölgesel merkezler aracılığıyla yol ve trafik durumu anlık takip ediliyor.

Akıllı ulaşım teknolojileri sürücülerin bilgilendirilmesinden trafik güvenliğinin artırılmasına kadar pek çok alanda kullanılıyor. Kara yollarımızda sinyalizasyon sistemleri, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi istasyonları, kamera ve izleme sistemleri, araç ve olay algılama sistemleri, elektronik ücret toplama sistemleri ile tünel kontrol sistemlerinden yararlanıyoruz." açıklamasını yaptı.