Trafik polisinin tepe lambasını dikiz aynasında görmek çoğu sürücü için başlı başına bir stres kaynağıyken, iletişim güçlüğü yaşayan ya da duyusal hassasiyetleri bulunan bireyler için bu durum anında kabusa dönüşebiliyor. Otizm spektrum bozukluğu, anksiyete veya konuşma zorluğu çeken bir sürücünün panik anında sergilediği tepkiler, durumu bilmeyen memurlar tarafından "şüpheli hareket" veya "direnme" olarak algılanıp telafisi imkansız olaylara yol açabiliyor. İşte bu tehlikeli yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için hayata geçirilen sıra dışı uygulama yollardaki gerilimi tamamen bitirmeyi hedefliyor.

SÜRÜCÜLER POLİSE MAVİ ZARF VERMEYE BAŞLADI

Trafikte çevirmeye giren sürücülerin ekiplere teslim ettiği renkli dosyalar, adeta sessiz bir iletişim kalkanı görevi üstleniyor. Mavi Zarf olarak bilinen bu materyalin dış yüzeyinde, polisin sürücüyle konuşurken nelere dikkat etmesi gerektiği ve ani tepkilerden neden kaçınması gerektiği açıkça yazıyor. Dosyanın içinde ise sürücünün paniklemeden tek hamlede uzatabileceği ehliyet, ruhsat, sigorta poliçesi ve acil tıbbi durum detayları bulunuyor. Böylece sürücü torpidoda telaşla evrak arama stresinden kurtulurken, polis memuru da karşısındaki kişinin kasıtlı bir itaatsizlik içinde olmadığını saniyeler içinde anlıyor.

RENK KODLARI VE ÇIKARTMALARLA HAYAT KURTARAN DÖNEM

İlk olarak Connecticut'ta yasalaşan ve kısa sürede onlarca bölgeye yayılan bu koruma kalkanında renkler ve işaretler de hayati roller üstleniyor. Mavi renk çoğunlukla otizm spektrumundaki sürücüleri simgelerken, sarı renk konuşma ve işitme gibi genel iletişim engellerini, yeşil ise psikolojik hassasiyetleri temsil ediyor. Hatta bazı eyaletler zarfın yanı sıra araçların arka camına yapıştırılan sarı noktalı özel çıkartmalarla ekipleri daha araca yaklaşırken "sabırlı ve özenli yaklaşım" konusunda uyarıyor. Yanlış müdahaleleri tamamen ortadan kaldıran bu yöntem, trafikteki gerilimi düşürerek hayat kurtarıyor.