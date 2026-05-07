Ataşehir İçerenköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre; motokurye ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ Yolda durarak araçlarından inen iki sürücü arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Yola savrularak yere düşen sürücüler burada da birbirlerine saldırmaya devam etti. Caddede seyir halindeki diğer sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Kavga anını caddede bulunanlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

