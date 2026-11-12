Trafik güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenlemede, 24 saatlik süre içerisinde en fazla 9 saat araç kullanılması öngörülüyor. Sürücü yorgunluğuna karşı alınan önlemler kapsamında, araç kullanmaya elverişli olmayan kişilerin trafiğe çıkması da yasaklanıyor.

DİREKSİYON BAŞINDA 9 SAAT SINIRI

Yeni trafik düzenlemesinin en dikkat çekici maddelerinden biri, günlük araç kullanım süresine getirilen sınırlama oldu. Buna göre düzenleme kapsamındaki sürücüler, 24 saatlik zaman diliminde toplam 9 saatten fazla direksiyon başında kalamayacak.

Uygulamada yalnızca tek seferde yapılan yolculuk değil, gün içerisinde direksiyon başında geçirilen toplam süre esas alınıyor. Böylece yolculuk sırasında verilen kısa molaların ardından saatlerce araç kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Özellikle uzun mesafeli yolculuklarda ve günün büyük bölümünü trafikte geçiren sürücüler açısından önem taşıyan düzenleme, sürüş sürelerinin daha dikkatli planlanmasını gerektirecek.

YORGUN HALDE ARAÇ KULLANMAK DA YASAK

Düzenleme, direksiyon başında geçirilen sürenin yanı sıra sürücünün fiziksel durumunu da kapsıyor. Yorgunluk nedeniyle dikkatini yola veremeyen veya güvenli sürüş yeteneği azalan kişilerin araç kullanması yasaklanıyor.

Uzmanlara göre uzun süre araç kullanmak, sürücünün tepki süresini uzatırken ani gelişen tehlikelere karşı doğru karar verme becerisini de olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle gece yolculuklarında ve yoğun trafikte bu risk daha da belirginleşiyor.

Yeni kurallarla sürücülerin dinlenmeye yeterli zaman ayırması ve uzun yolculuklarını buna göre planlaması amaçlanıyor. Düzenlemenin hangi sürücü gruplarını kapsadığı ve ihlallerde uygulanacak yaptırımlar konusunda ise ayrıntılı resmî metnin esas alınması gerekiyor.