İstanbul’da milyonlarca sürücüyü ilgilendiren kritik haber geldi. Cumhuriyetimizin 103’üncü yıl dönümü kapsamında 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başlayacak resmi tatil ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren meydanlardaki resmi çelenk törenleri ve 29 Ekim geçit töreni için Vatan Caddesi bölgesinde başlatılacak ön hazırlıklar nedeniyle kent trafiğinde erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanması bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul’da özellikle öğle saatlerinden itibaren sürücülere zorunlu olmadıkça özel araçla yola çıkmama çağrısında bulundu.

İSTANBUL’DA YOLLAR KIRMIZIYA BÜRÜNECEK

Okulların ve kamu kurumlarının çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren tatile girmesiyle trafiğin kilitleneceğini belirten uzmanlar, yarım günlük tatili hafta sonuyla birleştirerek şehir dışına çıkmak isteyenlerin oluşturacağı araç kuyrukları, mesai bitişi trafiğiyle birleştiğinde D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve Boğaz geçiş hatlarında (15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli) yoğunluğu en üst seviyeye çıkacak.

SÜRÜCÜLERE ÇARŞAMBA GÜNÜ TRAFİĞE ÇIKMAYIN ÇAĞRISI

Çarşamba günü öğle saatlerinde Taksim başta olmak üzere birçok ilçenin meydanında resmi çelenk sunma törenleri nedeniyle, bazı bağlantı yollarına kademeli trafik düzenlemeleri yapılacak. Aynı zamanda perşembe sabahı Vatan Caddesi’nde yapılacak büyük resmi geçit töreninin platform kurulumu, bariyer yerleşimi ve teknik hazırlıkları çarşamba öğleden sonra başlatılacağı için Fatih bölgesindeki tali bağlantılarda şerit daraltmaları yaşanacak.

TOPLU TAŞIMAYA BİNİN

Uzmanlar, sürücülerin saatlerce direksiyon başında mahsur kalmamaları için metro, metrobüs, Marmaray ve deniz hatları gibi raylı ve toplu taşıma alternatifleri kullanımı konusunda uyardı.