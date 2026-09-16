Araçlarda bulundurulması gereken zorunlu güvenlik ekipmanları, yapılan son güncellemelerle birlikte yeniden gündeme geldi.

Trafik denetimlerinde ve araç muayene istasyonlarında hassasiyetle denetlenen bu malzemelerin eksikliği, muayene süreçlerinde doğrudan kusur olarak rapora işleniyor.

Yasal yaptırımların ve para cezalarının ötesinde, olası kaza ya da arıza anlarında hayat kurtaran bu ekipmanlar için tüm sürücülerin yola çıkmadan önce bagaj kontrolü yapması kritik önem taşıyor.

ARAÇTA BULUNMASI ZORUNLU GÜVENLİK MALZEMELERİ

Sürüş güvenliğini üst seviyede tutmak ve acil durumlarda ilk müdahaleyi sorunsuz gerçekleştirebilmek adına araçlarda yer alması gereken ekipmanlar şu şekilde sıralanıyor:

Temel Güvenlik Seti: İki adet reflektör, güncel içeriğe sahip tam donanımlı ilk yardım çantası ve standartlara uygun yangın söndürme tüpü.

Yol Yardım Ekipmanları: Kullanıma hazır stepne (veya lastik tamir kiti), kriko ve araca uygun bijon anahtarı.

Destek Malzemeleri: Çekme halatı, akü takviye kablosu, el feneri, pense ve tornavida takımı, yedek sigorta seti ile iş eldiveni.

SADECE BAGAJDA BULUNMASI YETMİYOR

Uzmanlar, ekipmanların sadece araçta bulunmasının yeterli olmadığını, çalışır ve kullanılabilir durumda olmasının şart olduğunu vurguluyor. Yangın söndürme tüpünün basınç göstergesi ile son kullanım tarihi düzenli olarak denetlenmeli, ilk yardım çantasındaki eksik malzemeler vakit kaybetmeden tamamlanmalıdır.

Özellikle gece saatlerinde yaşanabilecek bir arıza durumunda arkadan gelen araçları uyarmak için kullanılan reflektörlerin eksik veya kırık olması, trafikte zincirleme kazalara davetiye çıkarıyor.

Hem araç muayenesinden tek seferde sorunsuz geçmek hem de yoldaki olası risklere karşı hazırlıklı olmak için bagajınızdaki güvenlik kitlerini zaman kaybetmeden gözden geçirmeniz öneriliyor.