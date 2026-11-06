Günlük telaş içinde unutulan küçük bir vergi borcu, ödenmemiş bir fatura veya geciken kredi taksiti, araç sahipleri için beklenmedik bir krize dönüşebiliyor.

İcra müdürlükleri ve kamu kurumları üzerinden başlatılan yasal takiplerde, borcun büyüklüğüne bakılmaksızın araç kaydına "yakalama şerhi" işlenebiliyor.

Bu durumdaki bir araç, ilk polis uygulamasında doğrudan yediemin otoparkına çekilme riski taşırken, yürütülmesi gereken temel yasal işlemleri de çıkmaza sokuyor.

HACİZ ŞERHİ BAŞKA, YAKALAMA KARARI BAŞKA ANLAMA GELİYOR

Sürücülerin en çok yanıldığı noktalardan biri haciz ile yakalama kararı arasındaki farkta ortaya çıkıyor.

Mevzuata göre bir aracın üzerinde yalnızca haciz bulunması poliçe kesilmesine engel oluşturmuyor. Ancak dosya kapsamında mahkeme veya icra dairesince sisteme "yakalama kararı" girildiği anda, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) ile yetkili acentelerin ekranları kısıtlamaya geçiyor ve poliçe düzenlenemiyor.

SİGORTASIZ ARAÇ MUAYENE SIRASINA GİREMİYOR

Sistem engeli nedeniyle zorunlu trafik sigortası yenilenemeyen araçlar, doğrudan TÜVTÜRK periyodik muayenesine de kabul edilmiyor.

Muayene istasyonunda geçerli bir poliçe ibraz edilememesi süreci kilitlerken, trafiğe bu şekilde çıkmak zorunda kalan sürücüler katlanan yaptırımlarla yüzleşiyor: hem sigortasız ve muayenesiz araç kullanma cezası kesiliyor hem de araç ilk çevirmede çekici marifetiyle bağlanıyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN PLAKA SİCİLİ NASIL KONTROL EDİLİR?

Milyonlarca sürücünün yolda kalmamak ve cezai işlemle karşılaşmamak adına araç sicilindeki hukuki durumunu düzenli olarak kontrol etmesi gerekiyor. İşlem adımları şöyle:

-e-Devlet Kapısı'na kimlik bilgileriyle giriş yapılır.

-"Araçlarım" hizmet ekranına girilerek mülkiyetteki araç seçilir.

-"Hak Mahrumiyeti / Haciz Bilgileri" sekmesinden araç üzerinde herhangi bir rehin, haciz veya yakalama şerhi olup olmadığı anlık olarak teyit edilir.

BORCU KAPATMAK YETMİYOR

Araç sahiplerinin en sık yaptığı hata, borcun bankaya veya icra dosyasına yatırılmasıyla kısıtlamanın otomatik olarak kalktığını düşünmek oluyor.

Borç kapatılsa bile, işlemi yürüten icra dairesi veya kamu kurumunun sistem üzerinden resmî şerh kaldırma (fek) müzekkeresini göndermesi gerekiyor.

Bu resmi işlem Emniyet ve sigorta veri tabanına işlenmeden kısıtlama kalkmıyor; araç için poliçe düzenlenemediği gibi muayene randevusu da tamamlanamıyor.